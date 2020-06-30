Galatasaray Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek
Haftanın en önemli maçı olan Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.
30 Haziran 2020, Salı 13:26 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı. Galatasaray - Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.
- Antalyaspor-Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
- Fenerbahçe-Göztepe: Bahattin Şimşek
- Kasımpaşa-Sivasspor: Atilla Karaoğlan
- Galatasaray-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
- Kayserispor-Beşiktaş: Arda Kardeşler
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