Futbol Galatasaray Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Galatasaray Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Futbol

Galatasaray Trabzonspor maçını Cüneyt Çakır yönetecek

Haftanın en önemli maçı olan Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek.

30 Haziran 2020, Salı 13:26 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 30. haftanın hakemleri açıklandı. Galatasaray - Trabzonspor maçında Cüneyt Çakır düdük çalacak.

  • Antalyaspor-Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
  • Fenerbahçe-Göztepe: Bahattin Şimşek
  • Kasımpaşa-Sivasspor: Atilla Karaoğlan
  • Galatasaray-Trabzonspor: Cüneyt Çakır
  • Kayserispor-Beşiktaş: Arda Kardeşler

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