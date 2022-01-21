Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'in 23. hafta maçında pazar akşamı Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlayacak. Dev maçta düdük çalacak hakem açıklandı. Maç, Atilla Karaoğlan'a verildi.

Karşılaşmanın VAR hakemi ise maç günü açıklanacak.

23. haftanın programı ve tüm hakemler şöyle:

Yarın

13.30 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük

16.00 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Alper Ulusoy

16.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe: Arda Kardeşler

23 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa - Kayserispor: Halil Umut Meler

13.30 A.Hatayspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka

16.00 Altay - İH Konyaspor: Abdulkadir Bitigen

16.00 GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge

16.00 FT Antalyaspor - Gaziantep FK: Yasin Kol

19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan