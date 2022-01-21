Galatasaray - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlayacak. Haftanın maçının hakemi ise Atilla Karaoğlan oldu.
21 Ocak 2022, Cuma 14:37 Son Güncelleme:
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Süper Lig'in 23. hafta maçında pazar akşamı Galatasaray, Trabzonspor'u ağırlayacak. Dev maçta düdük çalacak hakem açıklandı. Maç, Atilla Karaoğlan'a verildi.
Karşılaşmanın VAR hakemi ise maç günü açıklanacak.
23. haftanın programı ve tüm hakemler şöyle:
Yarın
13.30 Yeni Malatyaspor - Beşiktaş: Zorbay Küçük
16.00 DG Sivasspor - Fenerbahçe: Alper Ulusoy
16.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa
19.00 Medipol Başakşehir - Göztepe: Arda Kardeşler
23 Ocak Pazar
13.30 Kasımpaşa - Kayserispor: Halil Umut Meler
13.30 A.Hatayspor - Çaykur Rizespor: Sarper Barış Saka
16.00 Altay - İH Konyaspor: Abdulkadir Bitigen
16.00 GZT Giresunspor - Aytemiz Alanyaspor: Mert Güzenge
16.00 FT Antalyaspor - Gaziantep FK: Yasin Kol
19.00 Galatasaray - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan