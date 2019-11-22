Galatasaray transferde yine ve yine sorun yaşıyor

Fatih Terim'in gözden çıkardığı isimlerden olan Youne Belhanda, yönetim tarafından satılık listesine konuşluştu. Faslı oyuncu ise kesinlikle ayrılmayacağını iletmişti. Taraftarla sorun yaşayan Belhanda, performans olarak da aşağıda kalınca Fatih Terim tarafından kızağa çekildi.

Terim tarafından performansından memnun kalınmayan Yuto Nagatomo ve Mariano için ise henüz bir teklifin olmaması can sıkıyor. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan iki isimle devre arasında yolları ayırmak ve maaş yükünden kurtularak yerlerine takviye yapmak isteyen Galatasaray, iki isimden az da olsa bir bonservis getirisi bekliyor. Son çare olarak futbolcuların alacaklarına karşılık bonservislerinin kendilerine verilmesi gündeme getirilecek.









Galatasaray'da teklif alınan tek ismin ise Christian Luyindama olduğu biliniyor. Luyindama için Galatasaray'ın 20 milyon euro bonservis bedeli belirlediği söylenmişti fakat Fatih Terim, Luyindama'nın satışını veto etti.

Terim, Kongolu stoperin en azından devre arasında satılmasını istemiyor.



