Galatasaray transferinde önemli iddia! 'Gedson Fernandes 2 gündür İstanbul'da!'
Galatasaray taraftarını heyecanlandıran paylaşımı sonrası A Bola'nın haberine göre Gedson Fernandes'in iki gündür İstanbul'da olduğu iddia edildi. Ancak aynı haberde Fernandes'in geri dönebileceği de ifade edildi.
29 Ocak 2022, Cumartesi 09:24 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Galatasaray'ın devre arası transfer gündeminde yer alan Gedson Fernandes'in Portekiz basını İstanbul'da olduğunu iddia etti. A Bola'nın haberine göre iki gündür İstanbul'da olan yıldız oyuncu bu transferin sonuca ulaşmaması üzerine geri dönebilir.
23 yaşındaki orta saha oyuncusu Gedson Fernandes A Bola'nın haberine göre Galatasaray ile anlaşmak üzere İstanbul'a geldi. Ancak transferin bir türlü bitirilememesi sebebiyle Gedson'un tekrar Benfica için Portekiz'e geri dönebileceği söylendi. Benfica'nın 1.5 milyon Euro karşılığında 1.5 yıllık kiralamayı kabul ettiği ancak Galatasaray'ın zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamaya kesinlikle karşı olduğu da belirtildi.
Gedson Fernandes dün sosyal medya hesabından Galatasaray idman tişörtüyle çalışan ve yorgun düştüğü bir kareyi yayınlarken taraftarlardan gelen yoğun mesajlar üzerine paylaşımını silmek zorunda kaldı.