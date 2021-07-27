Galatasaray tur için olmasa da ülke puanı için sahada
Galatasaray, 5-1'in rövanşında PSV'yi Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda ağırlayacak. İlk maçta da görüldüğü üzere iki takım arasında büyük fark var ve PSV sezona daha hazır. Galatasaray buna rağmen tur için olmasa da bile ülke puanı için savaşacak. Sarı kırmızılılar son 36 Avrupa maçında sadece 4 galibiyet alabildi.
27 Temmuz 2021, Salı 16:39 Son Güncelleme:
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Galatasaray, tur atlamak için PSV karşısında 5 farklı kazanmak zorunda. Maçın uzaması içinse 4 farklı herhangi bir galibiyet lazım. Deplasman golü kuralı yok. Farklı bir galibiyet zor olsa da Galatasaray, rakibini yenerek ülke puanına katkı sağlamak istiyor. Son 36 Avrupa maçında sadece 4 galibiyet alabilen Galatasaray bu laneti de bozmak istiyor.
Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma D Smart'tan yayınlanacak.
Galatasaray elendiği takdirde UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.
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