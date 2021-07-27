Galatasaray tur için olmasa da ülke puanı için sahada

Galatasaray, tur atlamak için PSV karşısında 5 farklı kazanmak zorunda. Maçın uzaması içinse 4 farklı herhangi bir galibiyet lazım. Deplasman golü kuralı yok. Farklı bir galibiyet zor olsa da Galatasaray, rakibini yenerek ülke puanına katkı sağlamak istiyor. Son 36 Avrupa maçında sadece 4 galibiyet alabilen Galatasaray bu laneti de bozmak istiyor.

Saat 21.00'de başlayacak karşılaşma D Smart'tan yayınlanacak.

Galatasaray elendiği takdirde UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda devam edecek ve İskoç temsilcisi St. Johnstone ile karşılaşacak.