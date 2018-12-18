Galatasaray Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktı
Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Galatasaray, sahasında Keçiörengücü'nü ağırladı. 1-1 biten mücadelede bir üst tura çıkan takım Sarı - Kırmızılılar oldu
Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Galatasaray evinde Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kazanan Galatasaray berabera tamamladığı maçın sonunda bir üst tura çıktı.
GALATASARAY: 1 KEÇİÖRENGÜCÜ: 1
85.DK GOL! Taha Balcı ile eşitlik geldi
73.DK: Keçiörengücü sol kanattan hücuma çıktı. Sertaç'ın açtığı ortaya Linnes müdahale etti ve top kornere çıktı.
65.DK: GOL! Yunus Akgün
52.DK: Celil kendi yarı sahasından aldığı topu rakip ceza sahasının yakın noktasına kadar iyi taşıdı. Fakat son hamlesini yapamayınca savunma araya giriyor.
46.DK: İkinci yarı başladı
İLK YARI 0-0'LIK EŞİTLİKLE SONA ERDİ
40.DK: Orta yuvarlağa yakın bir noktada Seçkin, Yunus'u formasından çekiyor. Serbest vuruş Galatasaray'ın.
22.DK: Keçiörengücü Erdi'nin kafa vuruşuyla gole çok yaklaştı. Serbest vuruşa hatalı çıkış yapan İsmail topu ıskaladı fakat çizgide Donk dikkatli!
14.DK: Keçiörengücü bu kez de Taha ile gole yaklaştı. Taha'nın aşırtma vuruşu yandan auta çıkıyor.
1.DK: Maç başladı
Galatasaray'ın Keçiörengücü ilk 11'i : İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet, Ömer, Donk, Selçuk, Celil, Yunus, Atalay, Muğdat
Keçiörengücü'nün Galatasaray ilk 11'i: Metin, Abdulkadir, Cihan, Erdi, Süleyman, Uğur, Gökhan, Batuhan, Seçkin, Taha, Sertaç