Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Galatasaray evinde Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kazanan Galatasaray berabera tamamladığı maçın sonunda bir üst tura çıktı.

GALATASARAY: 1 KEÇİÖRENGÜCÜ: 1

85.DK GOL! Taha Balcı ile eşitlik geldi

73.DK: Keçiörengücü sol kanattan hücuma çıktı. Sertaç'ın açtığı ortaya Linnes müdahale etti ve top kornere çıktı.

65.DK: GOL! Yunus Akgün

52.DK: Celil kendi yarı sahasından aldığı topu rakip ceza sahasının yakın noktasına kadar iyi taşıdı. Fakat son hamlesini yapamayınca savunma araya giriyor.

46.DK: İkinci yarı başladı

İLK YARI 0-0'LIK EŞİTLİKLE SONA ERDİ

40.DK: Orta yuvarlağa yakın bir noktada Seçkin, Yunus'u formasından çekiyor. Serbest vuruş Galatasaray'ın.

22.DK: Keçiörengücü Erdi'nin kafa vuruşuyla gole çok yaklaştı. Serbest vuruşa hatalı çıkış yapan İsmail topu ıskaladı fakat çizgide Donk dikkatli!

14.DK: Keçiörengücü bu kez de Taha ile gole yaklaştı. Taha'nın aşırtma vuruşu yandan auta çıkıyor.

1.DK: Maç başladı

Galatasaray'ın Keçiörengücü ilk 11'i : İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet, Ömer, Donk, Selçuk, Celil, Yunus, Atalay, Muğdat

Keçiörengücü'nün Galatasaray ilk 11'i: Metin, Abdulkadir, Cihan, Erdi, Süleyman, Uğur, Gökhan, Batuhan, Seçkin, Taha, Sertaç



