  • Haberler
  • Spor
  • Galatasaray Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktı

Galatasaray Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktı

Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Galatasaray, sahasında Keçiörengücü'nü ağırladı. 1-1 biten mücadelede bir üst tura çıkan takım Sarı - Kırmızılılar oldu

18 Aralık 2018, Salı 20:15 Son Güncelleme:
A A
Galatasaray Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktı

Türkiye Kupası 5. Tur ikinci maçında Galatasaray evinde Keçiörengücü ile karşı karşıya geldi. İlk maçı 2-1 kazanan Galatasaray berabera tamamladığı maçın sonunda bir üst tura çıktı.

GALATASARAY: 1 KEÇİÖRENGÜCÜ: 1

85.DK GOL! Taha Balcı ile eşitlik geldi

73.DK: Keçiörengücü sol kanattan hücuma çıktı. Sertaç'ın açtığı ortaya Linnes müdahale etti ve top kornere çıktı.

65.DK: GOL! Yunus Akgün

52.DK: Celil kendi yarı sahasından aldığı topu rakip ceza sahasının yakın noktasına kadar iyi taşıdı. Fakat son hamlesini yapamayınca savunma araya giriyor.

46.DK: İkinci yarı başladı

İLK YARI 0-0'LIK EŞİTLİKLE SONA ERDİ

40.DK: Orta yuvarlağa yakın bir noktada Seçkin, Yunus'u formasından çekiyor. Serbest vuruş Galatasaray'ın.

22.DK: Keçiörengücü Erdi'nin kafa vuruşuyla gole çok yaklaştı. Serbest vuruşa hatalı çıkış yapan İsmail topu ıskaladı fakat çizgide Donk dikkatli!

14.DK: Keçiörengücü bu kez de Taha ile gole yaklaştı. Taha'nın aşırtma vuruşu yandan auta çıkıyor.

1.DK: Maç başladı

Galatasaray'ın Keçiörengücü ilk 11'i : İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet, Ömer, Donk, Selçuk, Celil, Yunus, Atalay, Muğdat

Keçiörengücü'nün Galatasaray ilk 11'i: Metin, Abdulkadir, Cihan, Erdi, Süleyman, Uğur, Gökhan, Batuhan, Seçkin, Taha, Sertaç


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.