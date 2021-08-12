Futbol Galatasaray turladı

Galatasaray turladı

Futbol

Galatasaray turladı

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda 1-1’in rövanşında deplasmanda St. Johnstone’u 4-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

12 Ağustos 2021, Perşembe 23:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

STAT: McDiarmid Park

HAKEMLER: Andris Treimanis, Haralds Gudermanis, Aleksejs Spasjonnikovs

ST. JOHNSTONE: Clark - Kerr, Gordon, McCart, Brown (Dk. 67 Rooney), McCann, Davidson, Craig (Dk. 70 Hendry), Booth (Dk. 86 Devine), Kane (Dk. 66 May), O’Halloran

GALATASARAY: İsmail Çipe - Boey, Luyindama, Marcao, van Aanholt, Taylan Antalyalı (Dk. 89 Alpaslan Öztürk), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 82 Mustafa Muhammed), Berkan Kutlu, Feghouli (Dk. 88 Emre Kılınç), Arda Turan (Dk. 73 Babel), Diagne (Dk. 83 Aytaç Kara)

GOLLER: Dk. 37 Kerr, Dk. 90+3 O’Halloran (St. Johnstone) - Dk. 29 Diagne, Dk. 64 Kerem Aktürkoğlu, Dk. 70 Feghouli, Dk. 90+2 Emre Kılınç (Galatasaray)

SARI KARTLAR: Kane, Craig, Davidson, Hendry (St. Johnstone) - Marcao, van Aanholt (Galatasaray)

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3’üncü Ön Eleme Turu’nda 1-1’in rövanşında deplasmanda St. Johnstone’u 4-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi. Sarı-kırmızılı ekip, play off turunda Danimarka ekibi Randers ile karşı karşıya gelecek.

DHA

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Gedson müjdesi! Benfica'da yaşananlar...