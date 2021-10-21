Galatasaray UEFA yolculuğunda emin adımlarla devam edebilmek için Lokomotiv Moskova ile kritik bir maça çıkıyor. Grupta, Lazio’yu mağlup edip Marsilya ile berabere kalan cimbom, Rusya’da üç puanla dönmenin planını yaparken, binlerce futbol sever L. Moskova Galatasaray maçı hakkında araştırmalarına devam ediyor. İşte, Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu’nda karşı karşıya geleceği Lokomotiv Moskova mücadelesine ilişkin detaylar…

L. MOSKOVA GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, Rusya deplasmanı için hazırlıklarını tamamladı. 21 Ekim Perşembe (Bugün) Lokomotiv Stadı’nda oynanacak L Moskova Galatasaray maçı saat 22.00’de başlayacak.

Avusturya Futbol Federasyonu’ndan hakem Harald Lencher’in yöneteceği karşılaşmada, Maximilian Kolbitsch ve Andreas Heidenreich yardımcı hakem olarak görev yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Markus Hameter olacak.

Binlerce futbol severin heyecanla beklediği Lokomotiv Moskova Galatasaray maçı dijital yayın platformu Exxen’den canlı olarak yayınlanacak.

L. MOSKOVA GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11’LERİ

L.Moskova: Guilherme, Nenakhov, Pablo, Barinov, Tiknizyan, Beka Beka, Kerk, Maradishvili, Anjorin, Zhemaletdinov, Smolov

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer, Taylan, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Babel, Diagne

UEFA AVRUPA LİGİ E GRUBU PUAN DURUMU

Galatasaray oynadığı 2 maçtan 1 galibiyet 1 beraberlikle ayrıldı ve 4 puanla grubun lideri konumunda.

Lazio ise oynadığı 2 maçtan 1 galibiyet, 1 mağlubiyet ile ayrıldı. 3 puanı bulunan ekip, grupta 2. Sırada yer alıyor.

Marsilya, oynadığı 2. Maçtan da berberlikle ayrıldı ve E grubunda 2 puanla 3. Sırada yer alıyor.

Galatasaray’ı evinde konuk edecek Lokomotiv Moskova ise 1 mağlubiyet 1 beraberlik ile 1 puana sahip ve grupta son sırada yer alıyor.

LOKOMOTİV MOSKOVA İLE 5. RANDEVU

Sarı kırmızılı temsilcimi Galatasaray, UEFA Avrupa ligi grup maçlarında karşı karşıya geleceği Lokomotiv Moskova ile tarihinde 5. kez karşı karşıya gelecek.

Daha önce 2 kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen iki takım, ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Rus ekip ile 4 defa karşılaşan Galatasaray, rakip takımın filelerini 6 defa havalandırırken, Lokomotiv Moskova buna 4 gol ile karşılık verdi.

L. MOSKOVA 6 MAÇTIR GALİBİYET YÜZÜ GÖRMEDİ

Lokomotiv Moskova, oynadığı son 6 resmi maçta galip gelemedi. Son galibiyetini Rusya Premier Lig’de 11 Eylül’deki Krylya Sovetov maçında alan başkent temsilcisi, sonrasındaki 4 lig maçında 3 beraberlik, 1 yenilgi yaşadı. Lokomotiv Moskova, UEFA Avrupa Ligi’ndeki 2 müsabakada ise birer beraberlik ve yenilgi gördü.

GALATASARAY’DA MORALLER YERİNDE

Sarı-kırmızılı temsilcimiz, Lokomotiv Moskova maçına moralli çıkacak. UEFA Avrupa Ligi’nde liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, Süper Lig’de ise 4 maçlık galibiyet hasretinin ardından son 3 karşılaşmasını kazanarak hem özgüven kazandı hem de morallendi.