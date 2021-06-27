Türkiye Galatasaray Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Galatasaray Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Türkiye

Galatasaray Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Galatasaray Üniversitesi 10 öğretim üyesi alımı yapacağını duyurdu.

27 Haziran 2021, Pazar 15:56 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Galatasaray Üniversitesi 10 öğretim üyesi alımı yapacak. Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü'nden "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve 'Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi'nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir." açıklaması yapıldı.

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