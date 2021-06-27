Galatasaray Üniversitesi 10 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Galatasaray Üniversitesi 10 öğretim üyesi alımı yapacak. Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü'nden "2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin çeşitli birimlerindeki aşağıda unvanları gösterilen kadrolara öğretim üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki genel şartları ve 'Galatasaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltme ve Atama Yönergesi'nde belirtilen şartları haiz olmaları gerekmektedir." açıklaması yapıldı.

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