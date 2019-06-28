Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğü bugün bir ilan geçti. İlanda "Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır." denildi.

Yapılan duyurunun ardından "Galatasaray Üniversitesi öğretim görevlisi başvuruları nasıl yapılır?" sorusu yöneltilmeye başlandı.