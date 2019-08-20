Galatasaray Üniversitesi'nde yangın paniği Galatasaray Üniversitesi'nin Çırağan Caddesi üzerinde bulunan Ortaköy Yerleşkesi'nde yangın paniği yaşandı. Sistem Odası'nda çıktığı öğrenilen ve çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü