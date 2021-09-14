Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki maçlarının hakemleri açıklandı
Galatasaray, Lazio ile; Fenerbahçe ise Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak. İki karşılaşmanın da hakemleri belli oldu.
14 Eylül 2021, Salı 12:17 Son Güncelleme:
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UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarının hakemleri belli oldu. Eintracht Frankfurt- Fenerbahçe maçını İtalyan hakem Maurizio Mariani, Galatasaray-Lazio maçını ise Sloven hakem Matej Jug yönetecek.
Galatasaray'ın maçı 16 Eylül Perşembe günü 19.45'te, Fenerbahçe'ninki ise aynı gün 22.00'de başlayacak.