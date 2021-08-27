Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde grup kuraları Haliç Kongre Merkezi'nde çekildi. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakiplerinin belli olduğu kura çekimi 13.00'te başladı. Fenerbahçe 3. torbadan, Galatasaray ise 4. torbadan kuraya katıldı. İşte tüm gruplar ve temsilcilerimizin rakipleri
27 Ağustos 2021, Cuma 12:59 Son Güncelleme:
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A grubu: Olimpik Lyon, Glasgow Rangers, Sparta Prag, Brondby
B grubu: Monaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz
C grubu: Napoli, Leicester City, Spartak Moskova, Legia Varşova
D grubu: Olmypiakos, Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe, Royal Antwerp
E grubu: Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya, Galatasaray
F grubu: Braga, Kızılyıldız, Ludogorets, Midtjylland
G grubu: Bayer Leverkusen, Celtic, Real Betis, Ferencvaros
H grubu: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham United, Rapid Wien
Format nasıl?
Bu sezon yeni formata göre Avrupa Ligi'nde 48 yerine 32 takım yarışacak. 4 takımdan oluşan 8 grup olacak ve grup liderleri son 16'ya yükselecek. Grup ikincileri ise Şampiyonlar Ligi'nden gelen takımlarla play-off'ta eşleşecek.
Avrupa Ligi grubunu 3. bitiren takımlar Avrupa Konferans Ligi'nde son 24 takım arasına kalacak.
Torbalar nasıldı?
1. Torba: Lyon, Napoli, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olimpiakos, Monaco, Braga
2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV Eindhoven
3. Torba: Ludogorets Razgrad, Marsilya, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag
4. Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Sturm Graz, Brondby, Antwerp