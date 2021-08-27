Galatasaray ve Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi Ön Eleme ve UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarından sonra UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek. Temsilcilerimizin torbaları ve muhtemel rakipleri belli oldu. Kura çekiminin ardından da takımlar, 4’erli olarak 8 gruba ayrılacak…

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN RAKİPLERİ BELLİ OLDU MU?

Tüm UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçlarının tamamlamasının ardından temsilcimiz Galatasaray ve Fenerbahçe’nin torbaları belli oldu. İstanbul’da Randers’ı 2-1 yenen Galatasaray 4. Torbada yer alırken, Helsinki’yi 5-2 mağlup eden Fenerbahçe 3. Torbada kuralara katıldı ve rakipleri belli oldu

D grubunda yer alan Fenerbahçe'nin rakipleri, Olmypiakos, Eintracht Frankfurt, Royal Antwerp;

E grubunda yer alan Galatasaray'ın rakipleri ise Lazio, Lokomotiv Moskova, Marsilya oldu.





GALATASARAY VE FENERBAHÇE’NİN YER ALDIĞI TORBALAR

Torba: Lyon, Napoli, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olimpiakos, Monaco, Braga Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV Eindhoven Torba: Ludogorets Razgrad, Marsilya, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Sturm Graz, Brondby, Antwerp / Omonia Nicosia

UEFA AVRUPA LİGİ GRUP KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi grup kura çekimleri 27 Ağustos Cuma günü (Bugün) saat 13.00’te Haliç Kongre Merkezi’nde çekildi ve kura sonunda 32 takım 4’erli 8 gruba ayrıldı.

Grup birincileri direkt olarak 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncüleri, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşı karşıya gelecek.

Grup maçları 16 Eylül Perşembe günü başlayıp 9 Aralık Perşembe günü sona erecek. UEFA Avrupa Ligi’nde final 18 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE AYNI GRUPTA YER ALABİLİR Mİ?

UEFA’nın bu yıl aldığı karar neticesinin ardından aynı ligdeki takımlar, UEFA Avrupa Ligi’nde aynı gruba düşebilir.