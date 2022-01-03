Futbol Galatasaray ve Giresunspor’da Okan Kocuk belirsizliği

Galatasaray ve Giresunspor’da Okan Kocuk belirsizliği

Futbol

Galatasaray ve Giresunspor’da Okan Kocuk belirsizliği

Giresunspor’un, Süper Lig’in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü Galatasaray ile deplasmanda oynayacağı maç öncesi meraklı bir bekleyiş başladı. İki kulüp arasında Okan Kocuk belirsizliği yaşanıyor.

03 Ocak 2022, Pazartesi 22:40 Son Güncelleme:
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Galatasaray’da Fernando Muslera’nın sakatlığının ardından Giresunspor’da kiralık oynayan Okan Kocuk’un ara transferde sarı-kırmızılı ekibe geri dönmesi gündeme gelmişti ancak aradan geçen zamanda bu konuda somut bir gelişme yaşanmadı.

Yılbaşı tatilinde ailesinin yanında moral depolayan Okan Kocuk, dün GZT Giresunspor’un Antalya kampına katıldı ve Galatasaray maçı öncesi takımla birlikte antrenmanlara başladı. Galatasaray cephesinde ise Muslera’nın yerine yeni kaleci arayışlarına devam ediliyor.

Cumartesi günü oynanacak Galatasaray - GZT Giresunspor maçı öncesinde ise hem Galatasaray cephesinde hem de Giresunspor cephesinde Okan Kocuk’un hangi takımın kalesini koruyacağı sorusu cevabını arıyor.

İHA

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