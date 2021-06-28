Galatasaray ve Olympiakos Omar için karşılaşacak
Geçtiğimiz yılbaşında talihsiz bir kaza yaşayan ve gözünü kaybetmekten kılpayı kurtulan Omar Elabdellaoui için Galatasaray ve eski takımı Olympiakos, özel bir maç düzenleyecek.
28 Haziran 2021, Pazartesi 11:29 Son Güncelleme:
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Omar'ın yeşil sahalara dönüşü için Galatasaray ve Olympiakos özel maçta karşı karşıya gelecek. Olympiakos'tan gelen teklife olumlu yaklaşan Galatasaray, Atina'da taraftarlara da açık olan bir maç için Yunanistan'a gidecek. Maçın geliri ise yardım kuruluşlarına bağışlanacak.
Özel maçın tarihi ise yapılacak görüşmelerine ardından netleşecek.
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