Galatasaray ve Olympiakos Omar için karşılaşacak

Omar'ın yeşil sahalara dönüşü için Galatasaray ve Olympiakos özel maçta karşı karşıya gelecek. Olympiakos'tan gelen teklife olumlu yaklaşan Galatasaray, Atina'da taraftarlara da açık olan bir maç için Yunanistan'a gidecek. Maçın geliri ise yardım kuruluşlarına bağışlanacak.

Özel maçın tarihi ise yapılacak görüşmelerine ardından netleşecek.