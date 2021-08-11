Futbol Galatasaray, Victor Enok Nelsson'un maliyetini açıkladı

Galatasaray, Victor Enok Nelsson'un maliyetini açıkladı

Futbol

Galatasaray, Victor Enok Nelsson'un maliyetini açıkladı

Galatasaray Kulübü, Victor Enok Nelsson ile 5 yıllık anlaşma sağlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Sarı-kırmızılılar Danimarkalı oyuncu için kulübüne 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 18:40 Son Güncelleme:
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Kulübün KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

"4.10.1998 doğum tarihli Danimarka uyruklu profesyonel futbolcu Victor Enok Nelsson'un transferi konusunda FC København ile anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne beş yıl içinde 7.000.000 Euro tutarında transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun tek taraflı serbest kalma bedeli 25.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Futbolcuyla 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 5 yıllık anlaşma imzalanmıştır."

İSTANBUL (DHA)

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