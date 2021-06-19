Galatasaray yeni başkanını seçiyor! Oylar sayılmaya başlandı
Galatasaray'da tarihi seçim günü! Galatasaray'da 3 yıl görev yapacak başkan ve yönetim kurulu bugün yapılan seçim ile belli olacak. Oy sayma işleminin başladığı başkanlık yarışında sandıklardan sonuçlar gelmeye devam ediyor.
19 Haziran 2021, Cumartesi 16:02 Son Güncelleme:
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Galatasaray Kulübü, Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda 38’inci başkanını seçiyor. Toplam 30 sandıkta oy verme işleminin sona ermesinin ardından açılan 26 sandık sonucuna göre Eşref Hamamcıoğlu yarışı önde götürüyor.
Galatasaray Lisesi’nde yapılan Galatasaray Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda üyeler, kulübün yeni başkanını seçmek için oylarını kullandı. Başkanlık için mücadele veren İbrahim Özdemir sarı, Metin Öztürk mor, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri oy pusulası ile yarıştı. An itibariyla açılan 26 sandık sonucuna göre, Eşref Hamamcıoğlu, 1311 oy ile rakiplerinin önünde yer alıyor. Hamamcıoğlu’nu, Burak Elmas 1271 oy, Metin Öztürk 781 oy, Yiğit Şardan 484 oy, İbrahim Özdemir ise 86 oyla takip ediyor.
TOPLAM OY SAYISI
Eşref Hamamcıoğlu: 1311
Burak Elmas: 1271
Metin Öztürk: 781
Yiğit Şardan: 484
İbrahim Özdemir: 86
11. SANDIK TOPLAM OY: 149
Burak Elmas: 53
Eşref Hamamcıoğlu: 44
Metin Öztürk: 30
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 4
12. SANDIK TOPLAM OY: 143
Burak Elmas: 57
Eşref Hamamcıoğlu: 41
Yiğit Şardan: 23
Metin Öztürk: 17
İbrahim Özdemir: 4
14. SANDIK TOPLAM OY: 133
Burak Elmas: 45
Yiğit Şardan: 36
Metin Öztürk: 34
Eşref Hamamcıoğlu: 15
İbrahim Özdemir: 3
15. SANDIK TOPLAM OY: 149
Burak Elmas: 67
Eşref Hamamcıoğlu: 41
Yiğit Şardan: 18
Metin Öztürk: 17
İbrahim Özdemir: 4
16. SANDIK TOPLAM OY: 161
Burak Elmas: 54
Eşref Hamamcıoğlu: 49
Yiğit Şardan: 25
Metin Öztürk: 30
İbrahim Özdemir: 1
18. SANDIK TOPLAM OY: 133
Burak Elmas: 49
Eşref Hamamcıoğlu: 41
Yiğit Şardan: 22
Metin Öztürk: 16
İbrahim Özdemir: 3
19. SANDIK TOPLAM OY: 142
Burak Elmas: 68
Eşref Hamamcıoğlu: 37
Yiğit Şardan: 17
Metin Öztürk: 18
İbrahim Özdemir: 1
20. SANDIK TOPLAM OY: 139
Burak Elmas: 52
Eşref Hamamcıoğlu: 36
Metin Öztürk: 29
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 4
21. SANDIK TOPLAM OY: 147
Burak Elmas: 48
Eşref Hamamcıoğlu: 45
Metin Öztürk: 33
Yiğit Şardan: 18
İbrahim Özdemir: 1
22. SANDIK TOPLAM OY: 138
Burak Elmas: 43
Eşref Hamamcıoğlu: 47
Metin Öztürk: 30
Yiğit Şardan: 15
İbrahim Özdemir: 3
23. SANDIK TOPLAM OY: 156
Burak Elmas: 70
Eşref Hamamcıoğlu: 43
Metin Öztürk: 33
Yiğit Şardan: 9
İbrahim Özdemir: 1
24. SANDIK TOPLAM OY: 166
Burak Elmas: 58
Eşref Hamamcıoğlu: 56
Metin Öztürk: 39
Yiğit Şardan: 10
İbrahim Özdemir: 1
25. SANDIK TOPLAM OY: 184
Burak Elmas: 65
Eşref Hamamcıoğlu: 61
Metin Öztürk: 40
Yiğit Şardan: 10
İbrahim Özdemir: 4
26. SANDIK TOPLAM OY: 178
Burak Elmas: 51
Eşref Hamamcıoğlu: 50
Metin Öztürk: 50
Yiğit Şardan: 23
İbrahim Özdemir: 2