Galatasaray yeni başkanını seçiyor! Oylar sayılmaya başlandı

Galatasaray Kulübü, Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda 38’inci başkanını seçiyor. Toplam 30 sandıkta oy verme işleminin sona ermesinin ardından açılan 26 sandık sonucuna göre Eşref Hamamcıoğlu yarışı önde götürüyor.









Galatasaray Lisesi’nde yapılan Galatasaray Kulübü Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda üyeler, kulübün yeni başkanını seçmek için oylarını kullandı. Başkanlık için mücadele veren İbrahim Özdemir sarı, Metin Öztürk mor, Eşref Hamamcıoğlu yeşil, Burak Elmas kırmızı, Mehmet Yiğit Şardan ise gri oy pusulası ile yarıştı. An itibariyla açılan 26 sandık sonucuna göre, Eşref Hamamcıoğlu, 1311 oy ile rakiplerinin önünde yer alıyor. Hamamcıoğlu’nu, Burak Elmas 1271 oy, Metin Öztürk 781 oy, Yiğit Şardan 484 oy, İbrahim Özdemir ise 86 oyla takip ediyor.

TOPLAM OY SAYISI

Eşref Hamamcıoğlu: 1311

Burak Elmas: 1271

Metin Öztürk: 781

Yiğit Şardan: 484

İbrahim Özdemir: 86

11. SANDIK TOPLAM OY: 149

Burak Elmas: 53

Eşref Hamamcıoğlu: 44

Metin Öztürk: 30

Yiğit Şardan: 18

İbrahim Özdemir: 4

12. SANDIK TOPLAM OY: 143

Burak Elmas: 57

Eşref Hamamcıoğlu: 41

Yiğit Şardan: 23

Metin Öztürk: 17

İbrahim Özdemir: 4

14. SANDIK TOPLAM OY: 133

Burak Elmas: 45

Yiğit Şardan: 36

Metin Öztürk: 34

Eşref Hamamcıoğlu: 15

İbrahim Özdemir: 3

15. SANDIK TOPLAM OY: 149

Burak Elmas: 67

Eşref Hamamcıoğlu: 41

Yiğit Şardan: 18

Metin Öztürk: 17

İbrahim Özdemir: 4

16. SANDIK TOPLAM OY: 161

Burak Elmas: 54

Eşref Hamamcıoğlu: 49

Yiğit Şardan: 25

Metin Öztürk: 30

İbrahim Özdemir: 1

18. SANDIK TOPLAM OY: 133

Burak Elmas: 49

Eşref Hamamcıoğlu: 41

Yiğit Şardan: 22

Metin Öztürk: 16

İbrahim Özdemir: 3

19. SANDIK TOPLAM OY: 142

Burak Elmas: 68

Eşref Hamamcıoğlu: 37

Yiğit Şardan: 17

Metin Öztürk: 18

İbrahim Özdemir: 1

20. SANDIK TOPLAM OY: 139

Burak Elmas: 52

Eşref Hamamcıoğlu: 36

Metin Öztürk: 29

Yiğit Şardan: 18

İbrahim Özdemir: 4

21. SANDIK TOPLAM OY: 147

Burak Elmas: 48

Eşref Hamamcıoğlu: 45

Metin Öztürk: 33

Yiğit Şardan: 18

İbrahim Özdemir: 1

22. SANDIK TOPLAM OY: 138

Burak Elmas: 43

Eşref Hamamcıoğlu: 47

Metin Öztürk: 30

Yiğit Şardan: 15

İbrahim Özdemir: 3

23. SANDIK TOPLAM OY: 156

Burak Elmas: 70

Eşref Hamamcıoğlu: 43

Metin Öztürk: 33

Yiğit Şardan: 9

İbrahim Özdemir: 1

24. SANDIK TOPLAM OY: 166

Burak Elmas: 58

Eşref Hamamcıoğlu: 56

Metin Öztürk: 39

Yiğit Şardan: 10

İbrahim Özdemir: 1

25. SANDIK TOPLAM OY: 184

Burak Elmas: 65

Eşref Hamamcıoğlu: 61

Metin Öztürk: 40

Yiğit Şardan: 10

İbrahim Özdemir: 4

26. SANDIK TOPLAM OY: 178

Burak Elmas: 51

Eşref Hamamcıoğlu: 50

Metin Öztürk: 50

Yiğit Şardan: 23

İbrahim Özdemir: 2