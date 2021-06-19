Galatasaray yeni başkanını seçiyor! Oylar sayılmaya başlandı, ilk sonuçlar...
Galatasaray'da tarihi seçim günü! Galatasaray'da 3 yıl görev yapacak başkan ve yönetim kurulu bugün yapılan seçim ile belli olacak. Oy sayma işleminin başladığı başkanlık yarışında sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı.
19 Haziran 2021, Cumartesi 16:02 Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın 38. Başkanı belli oluyor. 3 yıl boyunca görev yapacak Başkan ve Yönetim Kurulu bugün yapılan seçim ile belli olacak.
İşte ilk sonuçlar:
İbrahim Özdemir: 13
Metin Öztürk: 116
Eşref Hamamcıoğlu: 190
Burak Elmas: 97
Yiğit Şardan: 42