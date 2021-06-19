Galatasaray'ın 38. Başkanı belli oluyor. 3 yıl boyunca görev yapacak Başkan ve Yönetim Kurulu bugün yapılan seçim ile belli olacak.









İşte ilk sonuçlar:

İbrahim Özdemir: 13

Metin Öztürk: 116

Eşref Hamamcıoğlu: 190

Burak Elmas: 97

Yiğit Şardan: 42