Futbol Galatasaray yeni başkanını seçiyor! Oylar sayılmaya başlandı, ilk sonuçlar...

Galatasaray yeni başkanını seçiyor! Oylar sayılmaya başlandı, ilk sonuçlar...

Futbol

Galatasaray yeni başkanını seçiyor! Oylar sayılmaya başlandı, ilk sonuçlar...

Galatasaray'da tarihi seçim günü! Galatasaray'da 3 yıl görev yapacak başkan ve yönetim kurulu bugün yapılan seçim ile belli olacak. Oy sayma işleminin başladığı başkanlık yarışında sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye başladı.

19 Haziran 2021, Cumartesi 16:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray'ın 38. Başkanı belli oluyor. 3 yıl boyunca görev yapacak Başkan ve Yönetim Kurulu bugün yapılan seçim ile belli olacak.



İşte ilk sonuçlar: 

İbrahim Özdemir: 13

Metin Öztürk: 116

Eşref Hamamcıoğlu: 190

Burak Elmas: 97

Yiğit Şardan: 42

Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Menajerinden müjde! 'O takımdan gelen teklifi dinlemedi bile'