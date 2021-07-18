Galatasaray bir süredir sürdürdüğü transfer çalışmalarında bir türlü mutlu sona ulaşamamıştı. Fanatik'in özel haberine göre, Udinese forması giyen Danimarkalı sağ bek Jens Larsen transferi bitti.

Serie A ekibi Udinese ve Danimarka Milli Takımı formaları giyen Larsen için kulübü 5 milyon euro bonservis talep ediyordu. Galatasaray'ın bu rakamı 3 milyon euro'lara cektiği belirtiliyor.

Takımdaki mevcut sağ beklerden Elabdellaoui'nin kök hücre ameliyatı olacağı ve ilk yarıyı kaçıracağı öğrenildi. Omar'dan bu sezon da faydalanılması zor görünüyor. Yedlin ise kiralık olarak gönderilebilir ancak oyuncu kalmak istiyor.