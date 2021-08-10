Galatasaray yeni sponsorluk anlaşmasını duyurdu

Getir, Galatasaray Futbol Takımı ile sponsorluk anlaşmasına imza attı. 2021-2022 sezonu ile başlayacak iş birliğiyle Getir, Galatasaray Futbol Takımı'nın resmi sponsoru oldu. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Getir Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucu Ortağı Tuncay Tütek ile Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat Bengiserp anlaşmaya dair açıklamalarda bulundu.

Yapılan sponsorluk anlaşmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Polat,"Sponsorlarımızyönetim sürecimizdeki paydaşlarımız olarak kabul ediyoruz. Dünyada en çok tanınan Türk spor formasında yer almak, umuyorum ki Getir firmasına da uluslararası anlamda ciddi değer katacaktır. Getir'i bu kadar kısa sürede başarılı hale getiren yenilikçi, atılımcı, aydın yönetim kadrosu ve Galatasaray yönetimi olarak yeni projeler üretebilmeyi, heyecanla hedeflemekteyiz. İşbirliğimiz umuyorum ki sadece forma ile sınırlı kalmayacak" dedi.

Bengiserp, kulüpte transfer çalışmaların devam ettiğini vurgulayarak, "Bir sürü yeni transfer yapıldı ve yapılmaya devam ediyor. Biz, takımı genç, taraftarın kendini bulabileceği bir hale getirmek istiyoruz. Basketbolda da önemli Türk oyuncularla anlaştık, önümüzdeki günlerde bilgileri gelecek" açıklamasında bulundu.