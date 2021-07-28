Futbol Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı

Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı

Futbol

Galatasaray yeni transferini resmen açıkladı

Galatasaray, İstanbul’a getirdiği Patrick Van Aanholt ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı

28 Temmuz 2021, Çarşamba 20:02 Son Güncelleme:
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Yeni sezon öncesinde Galatasaray’da transfer harekatı devam ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, dün akşam saatlerinde Türkiye’ye getirdiği Hollandalı sol bek Van Aanholt ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick Van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

DHA

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