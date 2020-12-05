Galatasaray yenilgiyi unuttu

Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-0 yenen Galatasaray, yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı. Ligde son haftalardaki çıkışıyla dikkati çeken sarı-kırmızılılar, 11. haftada Türk Telekom Stadı'nda Atakaş Hatayspor ile karşılaştı. Mücadeleye iyi başlayan ve birkaç tehlikeli pozisyon geliştiren Galatasaray, 32. dakikada Mbaye Diagne'nin attığı şık golle 1-0 öne geçti.

İlk yarısını 1-0 önde tamamladığı maçın ikinci yarısına da iyi giren Galatasaray, oyunun kontrolünü elinde tuttu. Müsabakanın 64. dakikasında Pablo Santos'un kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkaran sarı-kırmızılılar, uzatma dakikalarında Kerem Aktürkoğlu'nun ayağından bir gol daha buldu ve karşılaşmayı 3-0 üstün tamamladı.

Bu sonuçla Galatasaray, ligdeki 11. maçında 7. galibiyetini aldı. Ligde 2 de beraberliği bulunan sarı-kırmızılı ekip, 23 puana ulaştı ve 1 maç eksiği olan lider Aytemiz Alanyaspor ile puanları eşitledi.

Ligde 3 maçı eksik olan Atakaş Hatayspor ise 12 puanda kaldı.

Son 6 maçında mağlup olmadı

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 6 maçında mağlubiyet görmedi.

Ligde son yenilgisini 5. haftadaki Aytemiz Alanyaspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasında sırasıyla Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1, MKE Ankaragücü'nü 1-0, Demir Grup Sivasspor'u 2-1 yendi. Ligin 9. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılılar, daha sonra Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup etti.

Galatasaray, son olarak Hatayspor karşılaşmasında da 3-0'lık galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini 6 maça çıkardı.

Diagne gollerine devam ediyor

Sarı-kırmızılı takımın Senegalli futbolcusu Mbaye Diagne, arka arkaya 3 lig maçında da gol attı.

Süper Lig'de bu sezonki ilk golünü 9. haftada Hes Kablo Kayserispor'a atan Diagne, 10. haftadaki Çaykur Rizespor müsabakasında da 3 kez ağları sarstı. Atakaş Hatayspor maçında da fileleri havalandıran 29 yaşındaki futbolcu, ligdeki gol sayısını 5'e çıkardı.

Diagne, attığı golden sonra geçen günlere 42 yaşında hayatını kaybeden Senegal Milli Takımı'nın unutulmaz futbolcularından Papa Bouba Diop'un milli takım formasını kaldırarak vatandaşını andı.

Kerem Aktürkoğlu ilk golünü attı

Galatasaray'ın genç oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydetti.

Sezon başında Misli.com 2. Lig takımlarından Anagold 24Erzincanspor'dan kadroya dahil edilen 22 yaşındaki Kerem, maçın 90+4. dakikasında fileleri havalandırdı.

Kerem'in attığı gol önce ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ancak yapılan Video Yardımcı Hakem incelemesinin ardından pozisyonun nizami olduğu tespit edildi ve gol geçerli sayıldı.

Terim, Galatasaray teknik direktörlüğünde 1000 gol gördü

Galatasaray'da Atakaş Hatayspor karşısında Mbaye Diagne'nin 32. dakikada kaydettiği golle teknik direktör Fatih Terim, görevde olduğu yıllarda bininci golüne ulaştı.

Fatih Terim’in Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde atılan bin golün 775'i lig müsabakalarında geldi. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte Türkiye Kupası'nda 103, Avrupa kupalarında 110, TFF Süper Kupa ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda ise toplam 12 kez gol sevinci yaşadı.

Fatih Terim'in Galatasaray'ın başında gördüğü bin gol, 115 farklı oyuncu tarafından kaydedildi. Rakip oyuncular 24 kez ağlarını sarsarken, bir gol ise hükmen galibiyet sonucunda geldi.

İki futbolcunun başı kanadı

Galatasaray'da Ali Yavuz Kol, Atakaş Hatayspor'da ise Pablo Santos'un kafasında açılma meydana geldi.

Müsabakanın 88. dakikasındaki hava topu mücadelesinde çarpışan iki futbolcunun kafası kanadı. Oyuncular, yapılan müdahalelerin ardından bandajla maça devam etti.

Hatayspor, 2. kez kaybetti

Atakaş Hatayspor, bu sezon ligde 2. kez mağlup oldu.

İlk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 11. haftaya kadar yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 7 maça çıkabilen Hatayspor, üçer galibiyet ve beraberlik ile bir yenilgi aldı.

Ligin 11. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşan bordo-beyazlı takım, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılarak 2. yenilgisini yaşadı.

Atakaş Hatayspor, son 10 dakika bir kişi eksik

Konuk takım, maçın son 10 dakikasını 10 kişi oynamak zorunda kaldı.

Maçın 58. dakikasında Adama Traore'nin yerine oyuna dahil olan Gökhan Karadeniz, 73 ve 80. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyundan atıldı.

Karşılaşmaya sonradan dahil olan Gökhan, sahada 22 dakika kalabildi.

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Erdoğan: Kaybettiğimiz için üzgünüz

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 3-0 kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Genç teknik adam, Türk Telekom Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ı iyi analiz ettiklerini aktaran Erdoğan, "Üzgünüz. Açıkçası maçın başlangıcı beklediğimiz gibi oldu. Galatasaray'ı analiz ettiğimizde merkezden sayısal anlamda çok kişiyle hücum eden, kaptırılan toplarda da sorunlar yaşadıklarını tespit ettik. İlk yarı 8 kontratak yakaladık ama aksiyon alanında etkili olamadık, oraya yeterince adam sokamadık." diye konuştu.

Bu karşılaşmadan dersler çıkaracaklarını aktaran Erdoğan, "Çarşamba günü içeride oynayacağımız Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını yapacağız. Kaybettiğimiz için üzgünüz. Bundan dersler alıp Erzurumspor müsabakasıyla çıkış yakalamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Maçın özeti

Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-0 yendi.

16. dakikada Taylan Antalyalı'nın ara pasıyla ceza sahasına giren Emre Akbaba şutunu çekerken, önünü hızla kapatan üç rakibi topun geçmesini engelledi.

17. dakikada Selim Ilgaz'ın uzun pasında savunma arkasına sarkan Akintole, ceza sahası dışı sol çaprazda kaleci Fatih Öztürk'ün de çıktığını görerek vuruşunu yaptı. Fatih'i geçen top uzak direğin yanından auta gitti.

25. dakikada Feghouli'nin derinlemesine pasında ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kalan Diagne, uygun durumda meşin yuvarlağı üstten farklı şekilde auta attı.

32. dakikada Galatasaray öne geçti. Feghouli'nin sağdan ortasında ceza sahasında yanındaki Popov'a rağmen topu göğsüyle kontrol eden Diagne, sol çaprazdan sert bir şut çıkardı. Üst direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

Müsabakanın ilk yarısını sarı-kırmızılı ekip 1-0 üstün bitirdi.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

48. dakikada Emre Kılınç'ın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Emre Taşdemir'in sert şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.

52. dakikada soldan ceza sahasına giren Emre Akbaba'nın yerden pasında altıpas gerisindeki Diagne'nin uygun durumda bekletmeden vurduğu top üstten auta gitti.

62. dakikada Galatasaray kalesinde arka arkaya şut fırsatları yakalayan Atakaş Hatayspor'da top son olarak ceza sahası içi sol çaprazdaki Selim Ilgaz'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak yakın direğin yanından oyun alanını terk etti.

64. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Hatayspor yarı alanının ortalarından kazanılan faul atışını Emre Kılınç kullandı. Bu oyuncunun ceza sahasına gönderdiği topa sağ çaprazda Oğulcan Çağlayan kafayla vurdu. Kale sahasına gelen top, Santos'un ters vuruşunda ağlarla buluştu: 2-0.

73. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Diouf'un kaleyi cepheden gören pozisyonda çıkardığı sert şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

80. dakikada Gökhan Karadeniz, Etebo'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Maçın 73. dakikasından da bir sarı kartı bulunan Gökhan, kırmızı kartla oyundan atıldı.

86. dakikada Ömer Bayram'ın soldan ortasında altıpas gerisinde yükselen Sekidika'nın kafayla vurduğu top, kaleci Munir'de kaldı.

90+4. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Savunma arkasına sarkan Kerem Aktürkoğlu, pasını sol tarafta bulunan Ömer Bayram'a aktardıktan sonra ceza sahasına koşusuna devam etti. Ömer'den topu yeniden alan Kerem, plase vuruşla fileleri havalandırdı: 3-0.

Müsabaka ev sahibi takımın 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.