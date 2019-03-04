Galatasaray, yenilmezlik serisini 10’a çıkardı

Galatasaray, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor beraberliği ile ligdeki yenilmezliğini devam ettirdi. Sarı-kırmızılılar bu süreçte 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı

04 Mart 2019, Pazartesi 00:28
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Galatasaray, yenilmezlik serisini 10’a çıkardı

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı BB Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Ligde son olarak Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, bu müsabakadan sonra rakiplerine 3 puan vermedi. Ligde BB Erzurumspor galibiyetle 10 maçtır yenilmeyen Aslan, 6 kez sahadan galip gelirken, 4 kez de berabere kaldı.

Bu süreçte Cimbom; Sivasspor, Ankaragücü, Göztepe, Trabzonspor, Kasımpaşa ve Akhisarspor’u mağlup etti. Çaykur Rizespor, M. Başakşehir, Alanyaspor ve BB Erzurumspor ile de berabere kaldı. 

İSTANBUL (İHA)


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