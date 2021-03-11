Ozan Kabak

Ajansspor'da yer alan haberde, Terim'in 3 Ocak 2019 günü Stuttgart'a satılan Ozan Kabak için söylediği sözler hatırlatıldı. Terim, Ozan için "Elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alacaklar. Biz Galatasaray olarak başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da gelecek ancak o gün bugün değil bence.