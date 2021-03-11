Galatasaray'da Fatih Terim ve yönetim arasında 3. kez oyuncu anlaşmazlığı yaşandı. Daha önce Ozan Kabak ve Arda Turan konusunda ters düşen Terim ve Cengiz yönetimi, oldukça gergin dönemler geçirmişti. Fatih Terim her iki olayda da "Taraftara söz verdim" diyerek istifayı düşünmediğini, aksi takdirde kararının farklı olacağını söylemişti.
Ozan Kabak
Ajansspor'da yer alan haberde, Terim'in 3 Ocak 2019 günü Stuttgart'a satılan Ozan Kabak için söylediği sözler hatırlatıldı. Terim, Ozan için "Elbette çalışmalarının ve yeteneklerinin karşılığını alacaklar. Biz Galatasaray olarak başka ülkelere gitmelerine izin vereceğimiz zamanlar da gelecek ancak o gün bugün değil bence.
Ozan’ın heyecanını ve hevesini anlıyorum. Hepimiz genç olduk. Hepimiz gitmek isteriz. Avrupa büyük bir heyecan. Bunları anlayabiliyorum. Ancak Ozan’ın gitme zamanı bugün değil yani devre arası deği" diyerek satışına karşı çıkmıştı.
Ancak oyuncunun çıkış maddesinin 7 milyon olmasına rağmen gelen 11 milyon euro'luk cazip teklifi reddedemeyen yönetim, nakit ihtiyacı dolayısıyla oyuncuyu satmıştı. Satışın ardından bir kez daha konuşan Terim, üstü kapalı istifadan bahsettiği konuşmasında şunları söylemişti:
Ozan'ın devre arasında gitmesini istemedim. Teknik olarak ihtiyacım olduğunu söyledim. Sayın başkan ve bazı yönetici arkadaşlar idari ve ekonomik olarak böyle bir karar vermeyi düşündüler. İki tane şık vardı. İdari karara saygı duymak veya başka bir şey. O başka şey artık Galatasaraylılara söz verdim, öyle bir şey yok. Onun için bir şey demedim.
Fatih Terim ve yönetim arasındaki bir diğer anlaşmazlık ise 1 seneyi aşkın süre boyunca devam eden Arda Turan gerilimiydi. Başkan Mustafa Cengiz'in bizzat istemediği ve "Kadromuzda yeri yok, taraftar da istemiyor" diyerek Terim'i geri çevirdiği Arda için tam 1 sene beklendi.
"Hayal kırıklığı yaşıyorum"
Terim bu süreçte yapılan açıklamalara şöyle cevap vermişti:
Buradaki kararım benim adıma düşüncem de Galatasaray’ın ocağından yetişmiş bir değerine sahip çıkmak, şans vermek. Ona bir kapı açılması gerektiği kararını ilettim. Onlar bu kararda olmadıklarını söylediler. Bu bir fikir ayrılığıdır.
Çıkarken de buradan ben bu kararın iyi yönetilmesinden yana olduğunu üstüne basarak söyledim. Bu karar ben eve varmadan bir gazeteye verilmiş. Bu Galatasaray’a yakışan bir durum değil. Ben her zaman yönetimle arasında sorun var dedirtmemek için çok çaba harcıyorum. Hayal kırıklığı yaşıyorum.
Arda Turan sonunda Galatasaray'a döndü ancak Terim'in isteğinden 1 seneyi aşkın süre sonra. Ve son kriz Belhanda'da oldu. Fatih Terim'in sözleşme yenileme kararı için henüz vakit olduğunu düşünerek acele etmediği oyuncu ile yollar ayrıldı.
Sivasspor maçının ardından zeminin kötü olması nedeniyle yönetimi eleştiren Belhanda gönderildi.
Fatih Terim'in bu konuda neler söyleyeceği merakla bekleniyor...