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Galatasaray yönetimi olağanüstü seçime gitmiyor

TRT Spor'un haberine göre mahkeme, Galatasaray yönetim kurulunun ihtiyati tedbir talebini kabul etti. Bu karar nedeniyle Genel Kurul, tedbir kalkana dek yönetimi olağanüstü seçime davet edemiyor.

27 Ağustos 2019, Salı 13:42
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Galatasaray yönetimi olağanüstü seçime gitmiyor

Galatasaray'da yönetimin idari açıdan ibra edilmemesiyle başlayan dönem mahkemeye taşınmıştı. Mahkeme, sarı-kırmızılı yönetimin tedbir talebini kabul etti. Kulüpte olağanüstü seçim olmayacak.

Galatasaray'da yönetim kurulunun idari açıdan ibra edilmemesiyle başlayan süreçte olay mahkemeye gitmişti.

Mahkeme, Galatasaray yönetiminin tedbir talebini kabul etti. Genel Kurul, Mustafa Cengiz yönetimini olağanüstü seçime davet edemeyecek.


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