Galatasaray yönetimi olağanüstü seçime gitmiyor TRT Spor'un haberine göre mahkeme, Galatasaray yönetim kurulunun ihtiyati tedbir talebini kabul etti. Bu karar nedeniyle Genel Kurul, tedbir kalkana dek yönetimi olağanüstü seçime davet edemiyor.