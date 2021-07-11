Futbol Galatasaray Yunanistan'a gidiyor

Galatasaray Yunanistan'a gidiyor

Futbol

Galatasaray Yunanistan'a gidiyor

Galatasaray, 2021-2022 sezonu hazırlıkları kapsamındaki çalışmalarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

11 Temmuz 2021, Pazar 21:29 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanda dün akşam oynanan Kasımpaşa maçının ardından salonda ve sahada rejenerasyon çalışması gerçekleştirildi. Sarı kırmızılı takım yeni sezon hazırlıklarını yarın saat 10.30’da yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Galatasaray kafilesi, saat 16.30’da ise Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçuşla Yunanistan’a hareket ederek Salı günü Olympiakos ile deplasmanda oynayacağı hazırlık maçı öncesi Atina’da kampa girecek.

İSTANBUL (DHA)

İlgili Haberler
PSV-Galatasaray maçının hakemi belli oldu


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Hatay teklifini sundu! Boupendza karşılığında para ve 2 oyuncu