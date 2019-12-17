Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı Galatasaray, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Tuzlaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan taraf oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Nagatomo, 16. dakikada Falcao, 45. dakikada Feghouli ve 90+2. dakikada Belhanda kaydetti.