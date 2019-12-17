Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı
Galatasaray, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Tuzlaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan taraf oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Nagatomo, 16. dakikada Falcao, 45. dakikada Feghouli ve 90+2. dakikada Belhanda kaydetti.
Maç sona erdi
GOL! Tuzlaspor 0-4 Galatasaray
90+2.dk: Belhanda
74.dk: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yerine Jimmy Durmaz oyuna girdi.
58.dk: Tuzlaspor'da Yasin Yener'in yerine Mustafa Emre Can oyuna girdi.
İlk yarı sona erdi
GOL! Tuzlaspor 0-3 Galatasaray
45+1:dk: Sofiane Feghouli
GOL! Tuzlaspor 0- Galatasaray 2
16.dk: Falcao atıyor maçta durum 2-0 oldu.
GOL! Tuzlaspor 0- Galatasaray 1
11.dk: Nagatomo
6.dk: Nagatomo'nun sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında yükselen Falcao'nun kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.
1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.
İlk 11'ler:
Tuzlaspor: Bayram, Bülent, Erdinç, Kemal, Tarık, Muhammed, Gökcan, Umut, Yasin, Sadık, Göksu
Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet, Nagatomo, Selçuk, Taylan, Ömer, Belhanda, Feghouli, Falcao