Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı

Galatasaray, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Tuzlaspor'u deplasmanda 4-0 mağlup etti ve Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atlayan taraf oldu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Nagatomo, 16. dakikada Falcao, 45. dakikada Feghouli ve 90+2. dakikada Belhanda kaydetti.

17 Aralık 2019, Salı 20:52 Son Güncelleme:
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Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda tur atladı

Maç sona erdi

GOL! Tuzlaspor 0-4 Galatasaray

90+2.dk: Belhanda

74.dk: Galatasaray'da Radamel Falcao'nun yerine Jimmy Durmaz oyuna girdi.

58.dk: Tuzlaspor'da Yasin Yener'in yerine Mustafa Emre Can oyuna girdi.

İlk yarı sona erdi

GOL! Tuzlaspor 0-3 Galatasaray

45+1:dk: Sofiane Feghouli

GOL! Tuzlaspor 0- Galatasaray 2

16.dk: Falcao atıyor maçta durum 2-0 oldu.

GOL! Tuzlaspor 0- Galatasaray 1

11.dk: Nagatomo

6.dk: Nagatomo'nun sol kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında yükselen Falcao'nun kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.

1.dk: Maç başladı. İki takıma da başarılar.

İlk 11'ler:

Tuzlaspor: Bayram, Bülent, Erdinç, Kemal, Tarık, Muhammed, Gökcan, Umut, Yasin, Sadık, Göksu

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Ahmet, Nagatomo, Selçuk, Taylan, Ömer, Belhanda, Feghouli, Falcao


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