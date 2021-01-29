Spor Galatasaray zorlu deplasmandan 3 puanla döndü

Galatasaray zorlu deplasmandan 3 puanla döndü

Spor

Galatasaray zorlu deplasmandan 3 puanla döndü

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olan Galatasaray, yeni transfer Onyekuru'nun attığı 2 golle sahadan 3 puanla ayrıldı. Gaziantep'in tek golü Maxim'in penaltı golüyle geldi.

29 Ocak 2021, Cuma 21:04 Son Güncelleme:
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