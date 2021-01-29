Haberler Spor Haberleri Galatasaray zorlu deplasmandan 3 puanla döndü Galatasaray zorlu deplasmandan 3 puanla döndü Spor Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK deplasmanına konuk olan Galatasaray, yeni transfer Onyekuru'nun attığı 2 golle sahadan 3 puanla ayrıldı. Gaziantep'in tek golü Maxim'in penaltı golüyle geldi. 29 Ocak 2021, Cuma 21:04 Son Güncelleme: 29.01.2021 21:04 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Gaziantep Galatasaray Onyekuru Yazarlarımızdan İstanbul dışında kazanmaya devam Doğukan Tevfik Meriç BUNLARI DA OKUYUN Sağlık Bakanı Koca'dan mutasyon uyarısı Üvey oğluyla evlenen sosyal medya fenomeni anne oldu On Numara sonuç ekranı: 29 Ocak 2021 On Numara kazandıran numaralar Fenerbahçe’den İrfan Can Kahveci hamlesi Kaftancıoğlu’nun restorandan paylaşılan görüntülerine ilişkin açıklama