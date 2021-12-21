5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Morutan, kaleyi görür görmez şutunu çekti. Top auta çıktı.

7. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus, ceza sahası içerisine sokularak yerden pasını attı. Galatasaray defansı son anda topa dokundu. Top Balotelli’nin önüne düştü ancak defans bir kez daha tehlikeyi uzaklaştırdı.

10. dakikada sağ kanattan topu alan Oğulcan, sol kanatta bulunan Kerem’e pasını attı. Sol kanattan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına sokulan Kerem, topu ayağından açınca Ömer, meşin yuvarlağı önünde buldu. Sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya kalan Ömer, şutunu çekti. Kaleci Muric topu kornere çıkarttı.

14. dakikada sağ kanattan atak geliştiren Morutan, Berkan’a pasını attı. Berkan’ın ceza sahası içerisine açtığı orta savunmadan sekti. Seken topa havalanan Mohamed kafa vuruşunu yaptı. Top kaleci Muric’te kaldı.

16. dakikada Svensson’un sağ kanattan derinlemesine attığı pasında, savunma arkasına sarkan Bjarnason topla buluştu. Kaleciyle baş başa kalan Bjanarson vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Ancak ağlara giden top sonrasında yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR’da pozisyon inceledikten sonra gol iptal edildi.

27.dakika’da ceza sahası içerisinde Simon Deli’in hatasında topu alan Mohamed ceza sahası sağ köşesinde kaleciyle baş başa kaldı. Rahat pozisyonda Mohamed’in kötü vuruşunda meşin yuvarlak taca çıktı.

28. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Morutan ortaya doğru ilerledi. Morutan ceza sahası dışarısından kaleye şutunu çekti. Meşin yuvarlak auta çıktı.

32. dakikada Stambouli’nn ceza sahasına ortasında Balotelli topu göğsüyle kontrol etti. Kaleye sırtı dönük olan Balotelli, dönerek yaptığı vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

40. dakikada orta alanda topla buluşan Yunus, sağ kanatta bulunan Marcao’ya çalım atarak geçti. Ceza sahasına kadar sokulan Yunus, yerde ortasını açtı. Ancak Balotelli topa dokunamadı. Meşin yuvarlak auta çıktı.

41. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Yunus, ceza alanına sokuldu. Yunus’un sert şutunda top auta çıktı.

52. dakikada Berkan’ın ceza sahasına ortasında Mohamed kafayla vuruşunu yaptı. Top auta çıktı.

53. dakikada kontra atağa çıkan Adana Demirspor’da orta alanda topa buluşan Vargas sağ kanata attığı derinlemesine pasında Yunus topla buluştu. Kaleciyle baş başa kalan Yunus, şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

58. dakikada orta alanda rakiplerini çalım atarak ilerleyen Vargas topu ayağından açınca meşin yuvarlak Yunus’un önünde kaldı. Sol ayağı ile Yunus sert bir şekilde şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

61. dakikada sağ çaprazda topla buluşan Vargas’ın çektiği şut az farkla auta çıktı.

64. dakikada Vargas’ın kornerden ceza sahasına açtığı ortasında Samet kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.

67. dakikada Galatasaray’ın kullandığı köşe vuruşunda ön direkte bulunan Oğulcan kafasında top kaleci Muriç’ten sekti. Seken topa kale çizgisi önünde bulunan Mohamed, ardından Nelsson vurdu. Adana Demirspor savunması çizgi önünde yaptığı müdahalelerle gole engel oldu.

78. dakikada sol çaprazda topla buluşan Babel, topu kontrol ettikten sonra şutunu çekti. Kaleci Muriç’in yatarak topa uzanarak kornere çeldi.

83. dakikada Assombalonga’nın ceza alanı sol çaprazından dışarı taşıdığı topu alan Belhanda’nın topuk pasıyla meşin yuvarlağı Gökhan’ın önüne bıraktı. Gökhan’ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu üstten auta çıktı.

85. dakikada sağ kanattan içeri sokulan Mohamed bekletmeden pasını Oğulcan’a verdi. Oğulcan, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda vuruşunu yaptı. Top direğin yanından auta çıktı.

90+3. dakikada Belhan'da ceza sahası içerisine yerden ortasını açtı. Topla buluşan Sinan'ın gelişine sert şutunda top direkten döndü. Ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Goller: Yunus Akgün (dk. 53 ve 58) (Adana Demirspor)

ADANA (İHA)



