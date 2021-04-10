Futbol Galatasaray'a bir çelme daha!

Galatasaray'a bir çelme daha!

Futbol

Galatasaray'a bir çelme daha!

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.

10 Nisan 2021, Cumartesi 21:04 Son Güncelleme:
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