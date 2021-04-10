Haberler Futbol Haberleri Galatasaray'a bir çelme daha! Galatasaray'a bir çelme daha! Futbol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. 10 Nisan 2021, Cumartesi 21:04 Son Güncelleme: 10.04.2021 21:04 YAZI BOYUTU Abone Ol PAYLAŞ Fatih Karagümrük Galatasaray Süper Lig Yazarlarımızdan İstanbul dışında kazanmaya devam Doğukan Tevfik Meriç Mesut Özil sezonu açıldı Janet Huvaj BUNLARI DA OKUYUN 10 Nisan 2021 Çılgın Sayısal Loto sonuçları Nikolaus Meyer-Landrut: Türkiye’nin çok etkileyici bir sağlık sistemi var Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı'ndan ortak basın açıklaması Ruhani canlı yayında talimat verdi! IR6 santrifüj zinciri devreye girdi Koyunların kuzularla buluşması renkli görüntüler oluşturdu