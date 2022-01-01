Futbol Galatasaray'a Brentfod'dan Halil cevabı

Galatasaray'a Brentfod'dan Halil cevabı

Futbol

Galatasaray'a Brentfod'dan Halil cevabı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in bonservisinin alınmasını istediği Halil Dervişoğlu için İngiliz ekibi Brentford'dan cevap geldi.

01 Ocak 2022, Cumartesi 13:44 Son Güncelleme:
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Galatasaray 'da Brentford'dan 1 milyon Euro'ya kiralanan Halil Dervişoğlu, bitiricilik sorunu yaşasa da hocası Fatih Terim'den geçer not aldı. Terim, lig ve kupada toplam 3 gole imzasını koyan Halil'in bonservisinin alınmasını istedi. Sabah'ın haberine göre Sarı-kırmızılı kulüp, ara Transfer dönemi için Brentford ile temasa geçse de İngilizler sezon sonunda masaya oturacaklarını bildirdi.

Geleceğe yatırım gözüyle bakılan 1999 doğumlu milli forvet, ilk 11'de 4 yerlinin zorunlu olacağı önümüzdeki sezon daha değerli olacak.

Forvet arkası pozisyonda daha rahat eden Halil, Galatasaray'da 8.5 milyon TL garanti ücretiyle en fazla kazanan yerli konumunda.


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