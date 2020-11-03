Galatasaray'a defanstan iki kötü haber
Galatasaray'da Ankaragücü maçında sakatlanan iki defans oyuncusu Marcao ve Saracchi'nin durumu belli oldu. Defansın iki önemli ismi de Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.
03 Kasım 2020, Salı 14:17 Son Güncelleme:
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Galatasaray ile Ankaragücü arasında oynanan maçta hem Marcao hem de Saracchi adalelerinden sakatlanmıştı. Oyundan çıkmak zorunda kalan iki oyuncunun tetkikleri yapıldı ve Sivasspor karşısında forma giyemeyecekleri netleşti.
Defansın iki önemli ismi olan Saracchi ve Marcao'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı resmi olarak henüz açıklanmadı. Oyuncuların tedavisi devam ediyor.
Özellikle Saracchi Ankaragücü maçındaki asistli ve hücuma katkısıyla büyük beğeni toplamıştı.
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