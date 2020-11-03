Galatasaray ile Ankaragücü arasında oynanan maçta hem Marcao hem de Saracchi adalelerinden sakatlanmıştı. Oyundan çıkmak zorunda kalan iki oyuncunun tetkikleri yapıldı ve Sivasspor karşısında forma giyemeyecekleri netleşti.

Defansın iki önemli ismi olan Saracchi ve Marcao'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı resmi olarak henüz açıklanmadı. Oyuncuların tedavisi devam ediyor.

Özellikle Saracchi Ankaragücü maçındaki asistli ve hücuma katkısıyla büyük beğeni toplamıştı.