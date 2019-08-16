Denizli Atatürk Stadı'nda ilk yarısı 0-0 tamamlanan Yukatel Denizlispor-Galatasaray maçının 29. dakikasında sarı-kırmızılı ekip, Selçuk İnan'la bir penaltı vuruşundan faydalanamadı. Galatasaray'da Marcao, ilk yarıda gördüğü kırmızı kartla sezonun ilk kırmızı kartını gören oyuncu oldu.

Yukatel Denizlispor, 75. dakikada Recep Niyaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Uzatma dakikalarında Hugo Rodallega ile bir gol daha bulan Yukatel Denizlispor, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.

Galatasaray ilk haftada penaltı kaçırdı

Geçen sezon lehine verilen 10 penaltıdan 8'ini gole çeviren Galatasaray, Yukatel Denizlispor karşısında VAR incelemesinin ardından penaltı kazandı.

Selçuk İnan'ın kullandığı penaltıda Yukatel Denizlispor kalecisi Adam Stackhowiak, gole izin vermedi.

Marcao takımını eksik bıraktı

Sarı-kırmızılı ekipte Marcao, ilk yarıda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Galatasaray'da geçen yıl 3 futbolcu Younes Belhanda, Badou Ndiaye ve Serdar Aziz, ligde takımlarını eksik bırakmıştı.

Sarı-kırmızılı ekipte ayrıca 3 oyuncu da sarı kartla cezalandırıldı.

Galatasaray'ın yeni oyuncuları

Galatasaray'ın yeni oyuncuları Jean Michael Seri, Ryan Babel ve Jimmy Durmaz'ın ilk 11'de başladığı sarı-kırmızılı ekipte Seri, ikinci yarının başında yerini Ryan Donk'a bıraktı. Galatasaray'ın bir diğer transferi Emre Mor ise 64. dakikada Jimmy Durmaz'ın yerine oyuna dahil oldu.

Sarı-kırmızılı ekipte geçen sezon 7 lig maçında mücadele eden Ahmet Çalık, 72. dakikada golcü Mbaye Diagne'nin yerine şans buldu.

Galatasaray 7 sezon sonra ilk haftada mağlup oldu

Lig tarihindeki açılış maçlarında 12. yenilgisini yaşayan Galatasaray, 2011-2012 sezonundan sonra ilk haftada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

2011-2012'de İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, 2019-2020 sezonuna kadar ilk hafta maçlarında 7 müsabakada 6 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Sarı-kırmızılı ekip, lig tarihinde misafir takım olarak oynadığı 25 ilk hafta maçında 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 yenilgi aldı.

Galatasaray, 62 sezondaki ilk hafta maçlarından 53'ünde gol atarken, 9. kez gol sevinci yaşayamadı.

Sarı-kırmızılı takım, son 22 sezonda ise 2011-2012'nin ardından ikinci kez gol atamadan lige başladı.

Cezası bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geçirdiği ameliyat nedeniyle Denizli'ye gelmemişti.

Yukatel Denizlispor lige galibiyetle başladı

Geçen sezon teknik direktör Yücel İldiz yönetiminde TFF 1. Lig'i şampiyon tamamlayan ve yaz döneminde takıma yaptığı transferlerle dikkati çeken Yukatel Denizlispor, 9 sezon aranın ardından döndüğü Süper Lig'e galibiyetle başladı.

Geçen sezon Yukatel Denizlispor'un TFF 1. Lig'de şampiyonluğuna katkı sağlayan oyunculardan Recep Niyaz, 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e dönen takımının ilk golüne imza attı.

Recep Niyaz, daha önce Süper Lig'de 2016-2017 sezonunda Çaykur Rizespor formasıyla 4 gole imza atmıştı.

90+3. dakikada yerini Mustafa Yumlu'ya bırakan Recep Niyaz, yeşil-siyahlı taraftarlardan büyük alkış aldı.

Türkiye kariyerinde Akhisarspor ve Trabzonspor formalarıyla Süper Lig'de 49 golü bulunan Hugo Rodallega, yeni takımı Yukatel Denizlispor'la da ilk resmi maçında gol sevinci yaşadı.

Maçın özeti

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında Yukatel Denizlispor, son şampiyon Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın 3. dakikasında Jimmy Durmaz'ın ortasında Diagne'nin şutunda, kaleci Stackhowiak topu uzaklaştırdı.

5. dakikada Babel'in sağ kanattan yaptığı ortada Yukatel Denizlispor savunmasından seken top kaleciyi de geçti. Ancak topun kendisine doğru geldiğini fark edemeyen Diagne, pozisyonu değerlendiremedi.

23. dakikada Rodallega'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Barrow'un ceza alanına girdikten sonra attığı sert şutta kaleci Muslera, topu uzaklaştırdı.

25. dakikada top Galatasaray yarı sahasında iken hakem Abdulkadir Bitigen VAR'dan gelen uyarı üzerine Yukatel Denizlispor ceza sahası içindeki pozisyonu inceledi. Bitigen, Oğuz Yılmaz ile Diagne arasındaki pozisyonu inceledikten sonra penaltı kararı verdi. 29'uncu dakikada penaltıyı kullanan Selçuk İnan'ın şutunda, kaleci Stackhowiak topu kurtardı.

32. dakikada Aissati'nin pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Recep Niyaz'ın şutunda, top direkten döndü. Barrow'un kaleye göndermek istediği meşin yuvarlağı kaleci Muslera kurtardı.

Karşılaşmada ilk sarı kartını 34. dakikada gören Marcao, 43. dakikada orta alanda Rodallega'ya yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz sona erdi.

İkini yarı hakemin işaretiyle başladı.

62. dakikada Zeki Yavru'nun sol kanattan kullandığı köşe atışında ceza alanı içinde Tiago Lopes'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta gitti.

75. dakikada Yukatel Denizlispor öne geçti. Bergdich'in pasıyla ceza alanı dışında topla buluşan Recep Niyaz'ın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

90. dakikada Rodallega'nın ceza alanı dışından attığı sert şutta kaleci Muslera, topu kornere çeldi.

90+4. dakikada Yukatel Denizlispor farkı 2'ye çıkardı. Mbamba'nın pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Rodallega'nın vuruşunda, meşin yuvarlak bir kez daha filelere gitti: 2-0

Karşılaşma ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

AA