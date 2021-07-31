Galatasaray'daki performansı tartışılsa da gollerine devam eden Mbaye Diagne’ye Cagliari resmen talip oldu. Geçtiğimiz sezonun 2. yarısında Premier Lig’de mücadele eden West Bromwich’e kiralanmasına karşın 11 golle G.Saray’ın 2020-21 sezonunda en çok skor katkısı sağlayan ismi olan Diagne için İtalyanlar devreye girdi.

KALSIN MI GİTSİN Mİ?

2 yıl daha sözleşmesi bulunan ve bu sezon da başka bir kulübe satılması gündemde olan Diagne yine sezona golle başladı. PSV maçında fizik olarak en hazır oyuncu olarak öne çıkan ve oyuna girdikten sonra rakibine hem kırmızı kart gördürüp hem de gol atan Diagne beğeni toplamıştı.

G.Saray’da ‘Diagne’nin gitmesi mi yoksa kalması mı daha doğru olur?’ tartışmaları yükselirken Serie A ekibi, Senegalliyi kadrosuna katmak için harekete geçti. G.Saray’ın 3-4 milyon Euro bonservis bedeli belirlediği Diagne için Cagliari bu rakama çıkarsa transfere onay verilmesi bekleniyor. (Hürriyet)