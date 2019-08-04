Galatasaray’da son dönemin en çok tartışılan konusu nihayet çözüme kavuştu. Sarı-kırmızılılara beklediği Mbaye Diagne müjdesi geldi. Finansal Fair Play çevrevesinde futbolcu almak için satmak zorunda olan ve bu yüzden listenin başına Diagne’yi yazan Cim-Bom sonunda kurtuluyor. Senegalli forvetle artık yolların ayrılacağı ve satışının gelecek hafta ortasında olacağı bildirildi.

Galatasaray, Diagne’yi 10.5 milyon euroya satma konusunda ismi saklı tutulan bir kulüple anlaştı. Bu kulübün son dönemde adı geçen Katar ekibi Al Rayyan olmadığı belirtildi. Diagne belirsizliğinin sona ermesiyle yönetimin eli güçlenirken, Senegalli yıldızın menajerinin de anlaşılan kulüp ile her konuda uzlaştığı dile getirildi.

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle tatilde olan 27 yaşındaki futbolcunun izninin önümüzdeki hafta sona ereceği ve döner dönmez yeni kulübüne imza atacağı kaydedildi. Diagne’yi geçtiğimiz sezonun devre arasında Kasımpaşa’dan 10 milyon euroya alan sarı-kırmızılılar 3 milyon euro da şampiyonluk bonusu vermek zorunda kalmıştı.

Mbaye Diagne için yapılan bu anlaşmada bir kez daha menajer William D’Avila’nın etkili olduğu ifade edildi. (Milliyet)