Galatasaray'a Dursun Özbek döneminden borç kaldı: 600 bin euro Maddi olarak hassas bir dönemden geçen ve kuruş harcarken dahi dikkat eden Galatasaray'a Maicon transferi zamanından borç kaldı. Devam eden dava sonuçlandı ve Galatasaray'ın, Dursun Özbek'in başkanlığı döneminde transfer edilen Brezilyalı stoper Maicon'un menajeri Muzzi Özcan'a 600 bin euro ödemesine karar verildi.