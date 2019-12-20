Galatasaray'a Dursun Özbek döneminden borç kaldı: 600 bin euro
Maddi olarak hassas bir dönemden geçen ve kuruş harcarken dahi dikkat eden Galatasaray'a Maicon transferi zamanından borç kaldı. Devam eden dava sonuçlandı ve Galatasaray'ın, Dursun Özbek'in başkanlığı döneminde transfer edilen Brezilyalı stoper Maicon'un menajeri Muzzi Özcan'a 600 bin euro ödemesine karar verildi.
Bonservisi hala Galatasaray'da olan ve Arabistan'ın Al Nasr takımında kiralık olarak forma giyen Maicon Pereira Roque, Galatasaray'a pahalıya patladı.
Dursun Özbek döneminde Sao Paulo'dan 7+1 milyon euro'ya transfer edilen oyuncunun Türkiye temsilcisi Muzzi Özcan'la Galatasaray arasında komisyon problemi olmuştu.
Devam eden dava sonuçlandı ve Galatasaray'ın Özcan'a 600 bin euro ödemesine karar verildi.
Mahkeme, Galatasaray'ın menajere ücretini ödemediği gerekçesiyle bu kararı aldı.
Maicon ise Al Nasr'da satın alma opsiyonu bulunmadığı için sezon sonu Galatasaray'a geri dönecek.