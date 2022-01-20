4. dakikada Hadergjonaj’ın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada ön direğe hareketlenen Umut’un dokunuşunu kaleci İsmail çizgi üzerinden çeldi. Ardından savunma topu uzaklaştırdı.

10. dakikada Ömer Bayram’ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında topa iyi yükselen Alpaslan’ın kafa vuruşu kaleci Ertuğrul’da kaldı.

32. dakikada Cicaldau’nun yay gerisinden verdiği pasta sol tarafta topla buluşup ceza sahasına giren Ömer Bayram’ın çapraz pozisyondan çektiği şutu kaleci Ertuğrul ayaklarıyla oyun alanına çeldi.

39. dakikada Kasımpaşa’nın kullandığı köşe vuruşu sonrası hızlı çıkan Galatasaray’da meşin yuvarlakla buluşan Morutan, kendi yarı sahasından bekletmeden pasını rakip sahaya hareketlenen Halil’e verdi. Bu oyuncunun bir süre top sürdükten sonra ceza sahasına girmeden hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruş filelere gitti. 1-0

45+3. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe gelen topun sahibi olan Tarkan, pasını penaltı noktası yakınlarında bulunan Donk'a aktardı. Donk'un yerden çektiği şut ağlarla buluştu. 1-1

54.dk: Kasımpaşa'da Ahmet oyundan çıktı yerine Fall girdi.

60.dk: GOL Umut Bozok Kasımpaşa'yı 2-1 öne geçiriyor.

78.dk: Alexandru Cicaldau ceza sahası dışından vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.

84.dk: Galatasaray tribünlerinden İmparator Fatih Terim tezahüratları yükseliyor.

Maçın sonuna en az 6 dakika uzatma ilave edildi.

90+3.dk: Kevin Varga ile Kasımpaşa durumu 3-1 yapıyor.

Maç sona erdi. Galatasaray sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu.

Goller: Halil (dk. 39) (Galatasaray), Donk (dk. 45+3) (Kasımpaşa)

İSTANBUL (İHA)



