Takvim'de yer alan habere göre Sarı-Kırmızılılar'da yönetici Işıtan Gün, Başkan Burak Elmas'ın bilgisi dahilinde Borrell ile tam 3 kez görüşerek anlaşma sağladı.

İspanyol hoca önce yardımcı antrenör, ilerleyen süreçte ise teknik direktör olarak görev yapması konusunda ikna edildi. Ancak bu operasyonun son dakikada Guardiola engeli ile karşılaştığı öğrenildi. İspanyol teknik adamın, sağ kolu olan Borrell'le görüşerek Manchester City'de kalmasını istediği ve İspanyol antrenörün fikrini değiştirdiği öğrenildi.

Bu gelişme sonrası Başkan Burak Elmas'ın Guardiola'yı arayarak bire bir görüşme yaptığı belirlendi. Guardiola'nın bu görüşmede Borrell'i bırakmak istemediğini söylediği ancak eski yardımcısı Domenec Torrent'i başkan Elmas'a önerdiği ifade edildi.

Gerekli araştırmaları yapan Galatasaray yönetiminin 10 yıl boyunca Guardiola ile çalışan Torrent ile masaya oturmaya karar verdiği öğrenildi. Yapılan görüşme sonrası, şu anda boşta olan 59 yaşındaki İspanyol hoca Fatih Terim'in ekibine dahil olmayı kabul etti.



