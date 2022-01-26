Futbol Galatasaray'a Luyindama piyangosu! Dünya devi istiyor

Galatasaray'a Luyindama piyangosu! Dünya devi istiyor

Futbol

Galatasaray'a Luyindama piyangosu! Dünya devi istiyor

Galatasaray'ın gözden çıkardığı stoper Christian Luyindama için Belçika iddiaları var. Antwerp'e gideceği söylenen Kongolu stoper için bir iddia da Portekiz'den geldi.

26 Ocak 2022, Çarşamba 12:00 Son Güncelleme:
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Porto, Luyindama için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Gözden çıkarılan oyuncuya gelen bu sürpriz teklifi memnuniyetle karşılayan Galatasaray, oyuncuyu gönderecek.

Antwerp ya da Porto'dan birine transfer olması beklenen Luyindama’nın geri kalan tüm alacaklarından vazgeçmesi halinde bonservisinin bedelsiz verilebileceğini bildirdi ve futbolcudan gelecek cevabı beklemeye başladı.


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