Porto, Luyindama için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Gözden çıkarılan oyuncuya gelen bu sürpriz teklifi memnuniyetle karşılayan Galatasaray, oyuncuyu gönderecek.

Antwerp ya da Porto'dan birine transfer olması beklenen Luyindama’nın geri kalan tüm alacaklarından vazgeçmesi halinde bonservisinin bedelsiz verilebileceğini bildirdi ve futbolcudan gelecek cevabı beklemeye başladı.



