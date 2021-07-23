Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre, Romanya Ligi eski başkanı Dimitru Dragomir transfer haberini veren kişi oldu. İddiaya göre Galatasaray, Craiova'da forma giyen Cicaldau'yu 6 milyon avro + sonraki satıştan %20 pay karşılığında transfer etti.

Dragomir, "Bunu ilk kez açıklayacağım. Craiova bugün en iyi oyuncusuna veda etti. Cicaldau Galatasaray'a gidiyor, 6 milyon euro ve sonraki satıştan yüzde 20 pay karşılığında anlaşıldı" dedi.

GSP'deki haberde ise Cicaldau'nun menajeri Giovanni Becali'nin "Dragomir Bey 'transfer yapıldı' dediyse belki kendisi yapmıştır. Benim bildiğim bir şey var: Galatasaray'a transfer hakkında şu anda bir anlaşma yok" açıklamasına yer verildi

Merkez orta saha oyuncusu Craoiva formasıyla 129 maça çıkmış ve 33 gol 21 asiste imza atmıştı. 24 yaşındaki oyuncu, Hagi'nin akademisinde yetişti.