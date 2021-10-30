Futbol Galatasaray'a Sekidika ve Ozornwafor'dan kötü haber geld!

Galatasaray'a Sekidika ve Ozornwafor'dan kötü haber geld!

Futbol

Galatasaray'a Sekidika ve Ozornwafor'dan kötü haber geld!

Galatasaray'ın sezon başında Belçika takımlarına kiraladığı Jesse Sekidika ve Valentine Ozornwafor, takımlarında beklenen süreyi bir türlü bulamadılar. Sarı-kırmızılılara, iki genç futbolcudan kötü haber geldi.

30 Ekim 2021, Cumartesi 11:32 Son Güncelleme:
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Galatasaray sezon başında yabancı kontenjanını boşaltma adına Valentine Ozornwafor'u Charleroi'ye; Jesse Sekidika'yı ise Leuven'e kiraladı.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; iki oyuncu da Belçika'da henüz süre alamazken, yönetimin bu isimlerden bonservis kazanma planı suya düştü. 2.5 sene önce sarı-kırmızılı kulübe transfer olan ve sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Nijeryalı defans oyuncusu Ozornwafor, 2019- 20 sezonunda da Almeira'ya kiralanmış ve sadece 5 karşılaşmada görev yapmıştı.

Ocak 2020'de Eskişehirspor'dan alınan ve Konyaspor macerası sonrası Leuven'e kiralanan Nijeryalı kanat oyuncusu Sekidika'nın ise Galatasaray ile 2024'e kadar kontratı bulunuyor.

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