Futbol Galatasaray'da 1 futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı

Galatasaray'da 1 futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı

Futbol

Galatasaray'da 1 futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı

Galatasaray, futbol takımına yapılan corona virüs test sonuçlarında 1 futbolcunun testinin pozitif çıktığını açıkladı.

13 Aralık 2020, Pazar 21:34 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital’ın katkılarıyla bu sabah (13 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.

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İSTANBUL (İHA)


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