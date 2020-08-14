Galatasaray'da 2 futbolcu corona virüse yakalandı
Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada iki futbolcunun corona virüs testinin pozitif çıktığı ifade edildi.
14 Ağustos 2020, Cuma 13:12 Son Güncelleme:
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Konu hakkına sosyal medyadan yapılan açıklamada,"Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park’ın ve Liv Hospital’ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamanın devamında konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1294210885809065984
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