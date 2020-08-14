Konu hakkına sosyal medyadan yapılan açıklamada,"Kulübümüz tarafından, 2020-2021 sezonu öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park’ın ve Liv Hospital’ın katkılarıyla tatil dönüşü yapılan Covid-19 PCR testleri sonrası, iki oyuncumuzun sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında konu ile ilgili yeni bir gelişme oldukça kamuoyunun bilgilendirileceği belirtildi.







