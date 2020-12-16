Galatasaray'da 2 futbolcunun corona testi pozitif çıktı
Kulüpten yapılan açıklamada, 2 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.
16 Aralık 2020, Çarşamba 18:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Galatasaray Kulübü, 2 futbolcusunun yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.
AA
;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
BUNLARI DA OKUYUN