Futbol Galatasaray'da 2 futbolcunun corona testi pozitif çıktı

Galatasaray'da 2 futbolcunun corona testi pozitif çıktı

Futbol

Galatasaray'da 2 futbolcunun corona testi pozitif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, 2 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

16 Aralık 2020, Çarşamba 18:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray Kulübü, 2 futbolcusunun yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah yapılan Kovid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 2 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." denildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

AA


İlgili Haberler
Trabzonspor'da iki futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktıBeşiktaş'ta bir futbolcunun corona virüs testi pozitif çıktı


;
Bu Video
İlgini
Çekebilir
Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 36 yaşındaki Iniesta sakatlığı nedeniyle 4 ay oynayamayacak