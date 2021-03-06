Galatasaray’da 2 kadın voleybolcunun Kovid-19 testi pozitif
Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı’nda 2 oyuncunun koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
06 Mart 2021, Cumartesi 20:50 Son Güncelleme:
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı oyuncularımız ve teknik heyet çalışanlarımızın Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.
DHA