Galatasaray’da 2 kadın voleybolcunun Kovid-19 testi pozitif

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray HDI Sigorta Kadın Voleybol Takımı oyuncularımız ve teknik heyet çalışanlarımızın Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve iki oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır" denildi.

DHA