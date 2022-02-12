Galatasaray’da 3 değişiklik

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, son oynadıkları Alanyaspor maçının 11’ine göre Kayseri karşısında 3 değişiklik yaptı. Torrent, Ömer Bayram, Cicaldau ve Emre Kılınç’ın yerine Sacha Boey, Sofiane Feghouli ve Bafetimbi Gomis’e görev verdi. Sahaya Feghouli kaptan olarak çıktı.

Alanyaspor ile deplasmanda oynanan maçta ilk kez forma giyen İspanyol kaleci Inaki Pena, Nef Stadyumu’nda da Kayserispor karşısında sarı-kırmızılı takımın kalesini korudu. Galatasaray, Kayserispor maçına Inaki Pena, Sacha Boey, Victor Nelsson, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis 11’i ile çıktı.

Yedeklerde ise İsmail Çipe, Omar, Mustafa Muhammed, Erick Pulgar, Ömer Bayram, Olimpiu Morutan, Cicaldau, Barış Alper Yılmaz, Halil Dervişoğlu ve Semih Kaya bekledi.

Maç öncesinde ısınmada Galatasaraylı taraftarlar tezahüratlarıyla takıma destek oldu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Fransız golcü Bafetimbi Gomis’e ise ayrı sevgi gösterisinde bulundu.

Taraftar ayrıca Galatasaray yönetimi aleyhinde tezahüratlarda bulundu ve istifaya davet etti.

İHA