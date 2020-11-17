Galatasaray'da 3 oyuncuda daha corona virüs çıktı
Galatasaray kulübü yaptığı açıklamada 3 oyuncuda daha corona virüse rastlandığını açıkladı. Böyece toplam Covid-19 vakası 5' yükseldi. Daha önce Omar Elabdellaoui ve Ryan Babel'in testleri pozitif çıkmıştı.
17 Kasım 2020, Salı 10:05 Son Güncelleme:
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Galatasaray yaptığı açıklamada şu cümlelere yer verdi:
"Milli takım arası sonrası Galatasaray Futbol takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız içim sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'in katkılarıyla dün yapılan Covid-19 PCR testleri sonuçlanmış ve 3 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncularımızın tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır. Milli takımlarında yapılan tetkiklerde sonuçları pozitif çıkan 2 oyuncumuzla beraber Covid 19 yaka sayımız 5 olmuştur."
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1328591206977318913
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