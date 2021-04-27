Galatasaray'da 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Galatasaray son dakika açıklamasına göre 3 oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.
27 Nisan 2021, Salı 10:13 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da kritik Konyaspor maçı öncesi koronavirüs vakaları patlak verdi. Şampiyonluk umutlarını sürdüren sarı kırmızı ekipte 3 oyuncu virüse yakalandı. İsimleri açıklanmayan oyuncuların maç kadrosunda olmaması sonucu ortaya çıkması bekleniyor.
https://twitter.com/GalatasaraySK/status/1386938631269621763
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