Futbol Galatasaray'da 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray'da 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Futbol

Galatasaray'da 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı

Galatasaray son dakika açıklamasına göre 3 oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildirdi.

27 Nisan 2021, Salı 10:13 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Galatasaray'da kritik Konyaspor maçı öncesi koronavirüs vakaları patlak verdi. Şampiyonluk umutlarını sürdüren sarı kırmızı ekipte 3 oyuncu virüse yakalandı. İsimleri açıklanmayan oyuncuların maç kadrosunda olmaması sonucu ortaya çıkması bekleniyor.


Yazarlarımızdan
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
Janet Huvaj
Mesut Özil sezonu açıldı
Janet Huvaj
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER 2019 yılında Galatasaray uçağında yaşanan kriz!