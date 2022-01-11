Galatasaray'da antrenmanlar Birkan Bozkurt'a emanet
Galatasaray Fatih Terim sonrası yeni teknik direktörünü bulana kadar antrenmanları U19 antrenörü Birkan Bozkurt'a emanet etti. Transfer çalışmaları ve hoca arayışlarında ise Burak Elmas ile beraber Işıtan Gün sorumlu oldu.
11 Ocak 2022, Salı 12:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün futbol şubesine atandığı ve transfer çalışmalarını başkan Burak Elmas ile birlikte yürütecekleri öğrenildi.
Ayrıca sarı kırmızılı takımın bugün yapacağı antrenmanı ise U19 antrenörlerinden Birkan Bozkurt yönetecek.
Fatih Terim ise saat 14.00'te Florya'ya gelerek oyuncularla vedalaşacak.
DHA
BUNLARI DA OKUYUN