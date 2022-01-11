Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından yönetim kurulu üyesi Işıtan Gün'ün futbol şubesine atandığı ve transfer çalışmalarını başkan Burak Elmas ile birlikte yürütecekleri öğrenildi.

Ayrıca sarı kırmızılı takımın bugün yapacağı antrenmanı ise U19 antrenörlerinden Birkan Bozkurt yönetecek.

Fatih Terim ise saat 14.00'te Florya'ya gelerek oyuncularla vedalaşacak.

DHA